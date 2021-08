A Créteil un projet pour produire de l’hydrogène à partir des déchets

Suez et le syndicat d’énergie Sipperec veulent associer à Créteil un incinérateur et un électrolyseur. L’objectif est de développer une offre locale de mobilité hydrogène.

Alors qu’elles mettent en place des actions pour réduire leur consommation énergétique, les collectivités engagent désormais des politiques visant à réduire leur impact sur le changement climatique. Cet été, nous plongeons dans cette thématique via une websérie. Chaque semaine, quatre familles d’actions seront explorées avant de découvrir, ensuite, des outils pratiques. Le thème de cette semaine est l’énergie.

Convertir les déchets ménagers en hydrogène pour faire rouler des bus et des bennes à ordures, tel est le projet développé par Suez et le syndicat local d’énergie Sipperec à Créteil (Val-de-Marne). Les deux partenaires ont annoncé la création d’une société commune baptisée « H2 Créteil ». Leur but est d’adjoindre un électrolyseur à une unité de valorisation énergétique des déchets ...