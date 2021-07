Accueil

Prépas Talents ENA-Inet : les dessous de la pré-rentrée

Publié le 13/07/2021 • Par Véronique Vigne-Lepage • dans : A la une, A la Une RH, France, Toute l'actu RH

Pré-rentrée de la Classe Prépa Talents de Strasbourg. Linkedin @NoorJasminDjataou

Les élèves admis dans les deux classes préparatoires « égalité des chances » montées conjointement par l'ENA et l'Inet - l'une à Strasbourg, l'autre à Nantes – viennent de faire leur pré-rentrée entre le 5 et le 9 juillet. Objectifs, pour les coordinateurs de ces « Prépas Talents » : amorcer un accompagnement étroit de ces jeunes boursiers, souvent issus de l'université, et les inciter à s'entraider.

