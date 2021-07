L’Etat va reprendre la main sur la surveillance du coronavirus dans les eaux usées

De la crise sanitaire est né un réseau au modèle innovant, Obépine, associant recherche académique et surveillance épidémiologique du SARS-CoV-2 dans les eaux usées. Mais sa mission de surveillance sera reprise par l’état dès l’automne prochain, sans assurance d’associer la recherche au pilotage du nouveau réseau.

« Pourquoi prendre le risque de casser un outil qui fait ses preuves depuis un an et demi et qui a placé la France comme l’une des pionnières mondiales sur le suivi épidémiologie du SARS-CoV-2 dans les eaux usées ?», lance Vincent Maréchal, professeur de virologie à Sorbonne Université et membre du comité de coordination et d’orientation scientifique du consortium Obépine.

Début juin, ses membres ont en effet été informés par le ministère de la Santé du transfert de l’activité de surveillance à une structure dédiée de l’Etat à partir de novembre 2021. Cette décision – encore non officielle ...