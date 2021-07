Les Régions plébiscitent les SRDEII

Développement économique

Publié le 13/07/2021 • Par Clémence Villedieu • dans : A la Une finances, Actu experts finances, France

Pour sa première édition, le schéma régional de développement économique, d’innovation et d’internationalisation (SRDEII) a fait ses preuves. Les pistes de travail sont déjà lancées pour faire évoluer ces SRDEII. Décryptage.

La Bretagne qui, dès 2013, avait adopté un schéma économique volontaire, décline une stratégie axée sur la vocation productive et industrielle du territoire. « Avec la loi NOTRe, nous avons dû renforcer le travail partenarial avec les intercommunalités en élaborant le nouveau schéma régional de développement économique, d’innovation et d’internationalisation » déclare Laurence Fortin, vice-présidente chargée de l’aménagement territorial, l’économie, l’innovation, l’artisanat et les TPE. Avec le SDREII, la loi donne aux régions une compétence exclusive pour « définir les orientations relatives aux aides aux entreprises, de soutien à l’internationalisation, d’aides à l’investissement immobilier et à l’innovation des entreprises ainsi que les orientations relatives à ...

