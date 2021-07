Quartiers populaires : les nouvelles mesures mises en musique

Politique de la ville

Publié le 12/07/2021 • Par Véronique Vigne-Lepage • dans : France

Après « une lenteur administrative » les premiers mois, les maires de banlieue se sentent en partie rassurés : les 3,3 milliards d'euros annoncés par le Premier ministre le 29 janvier dernier, en Comité interministériel des villes, sont en train d'arriver sur le terrain. Un satisfecit pour Jean Castex, qu'il a détaillé, le 10 septembre, lors d'un deuxième comité de suivi de la mise en œuvre de ces mesures, organisé à Clichy-sous-Bois.

Presque six mois après le Comité interministériel des villes du 29 janvier dernier, « toutes les mesures qui avaient été annoncés » à cette occasion – pour un budget total de 3,3 Mrd€ – sont mises en œuvre : ce satisfectit a été exprimé par Jean Castex le 10 juillet à Clichy-sous-Bois, à l’occasion du deuxième comité de suivi de cette mise en oeuvre, qu’il a tenu avec ses ministres du travail, du logement, des sports et de la ville, et la secrétaire d’Etat à l’éducation prioritaire.

Lors du précédent comité de suivi, le 27 mars à Nîmes, nombre d’étapes restaient encore à venir pour que les fonds arrivent sur le terrain.