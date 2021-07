Redresser les finances : propositions pragmatiques pour une reprise rapide

[Fiche finance] Finances publiques

Publié le 12/07/2021 • Par Auteur associé • dans : A la Une finances, Actu experts finances, Fiches Finances, France

Dans un contexte financier complexe, le rapport « Nos finances publiques post-Covid-19 : pour de nouvelles règles du jeu », remis au Premier ministre le 18 mars 2021 par Jean Arthuis, président de la commission sur l’avenir des finances publiques, élabore une stratégie pour tenir compte de la soutenabilité des finances publiques. Il propose de nouvelles règles de gouvernance et pilotage, conditions de la réussite de la reprise de la croissance, qu’il convient de regarder de plus près.

Pour Pierre Mendès France, « Un pays qui n’est pas capable d’équilibrer ses finances publiques est un pays qui s’abandonne ». En se référant à cette citation, le rapport souligne l’importance de la maîtrise de la dette et porte l’ambition de réformer le pilotage des finances publiques par de nouvelles propositions, parfois audacieuses et surtout innovantes : viser un objectif de long terme avec une vision pluriannuelle, installer une vigie budgétaire en transformant le Haut Conseil des finances publiques et en lui conférant plus d’indépendance, viser une appropriation démocratique des enjeux des finances publiques en accordant plus de temps et d’intérêt au contrôle et à l’évaluation de l’exécution du budget au sein du débat parlementaire. Le rapport débute par un diagnostic de l’état des ...

