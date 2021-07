Trains TER : ces régions qui ouvrent la voie de la concurrence

Transports ferroviaires

Fin 2023, les régions devront lancer un apel d'offres pour chaque lot de lignes TER ouvert à la concurrence ,et dès lors que leur contrat avec la SNCF sera arrivé à son terme. Certaines ont déjà prévu des lots promis à la concurrence.

Chiffres-clés 10,8 milliards d’euros sont consacrés par les régions aux transports - dont la moitié pour le ferroviaire (voyageurs et fret) -, ce qui représente le quart de leur budget total. Les régions ont contribué à hauteur de 3,3 Md€ en 2019 (+ 123 % en douze ans) au déficit d’exploitation des TER. Ces trains transportent 330 millions de voyageurs par an, ces derniers ne payant en moyenne qu’un quart du coût réel du service. Il y a en moyenne 90 voyageurs par TER. Sources : Régions de France, Autorité de régulation des transports, SNCF, Cour des comptes.

La plupart de nos voisins européens ont ouvert le rail à la concurrence depuis belle lurette, la Grande-Bretagne, brutalement en 1994 (1), suivie de l’Allemagne la même année, puis des Pays-Bas, de l’Italie, de l’Espagne, de la Pologne, de l’Autriche, etc. Sous la pression de Bruxelles, la France a été obligée de s’y mettre, mais elle a réussi à imposer un calendrier très progressif. Depuis fin 2020, les lignes TGV sont ouvertes à la concurrence (le fret, depuis 1997) mais, à ce jour, aucun transporteur n’est venu challenger la SNCF. Les contraintes techniques avancées par la France (système de signalisation non compatible avec le réseau français, par exemple) freinent l’ouverture. La compagnie espagnole Renfe, qui voit les Ouigo de la SNCF filer sous son nez entre Madrid et Barcelone, en ...

