Transports ferroviaires

Ouverture à la concurrence des TER : quatre régions sur la ligne de départ

Publié le 13/07/2021 • Par Nathalie Arensonas • dans : actus experts technique, France

SNCF

En voulant confier des lignes TER à d’autres transporteurs que la SNCF, les régions les plus avancées - Paca, Hauts-de-France, Grand Est et Pays de la Loire - espèrent gagner en qualité de service et en coûts, et challenger l’opérateur historique. Les premiers appels d’offres sont en cours. Tour d'horizon de ces quatre régions pionnières.

