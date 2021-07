La stratégie globale de dépistage accélère pour l’été

Crise sanitaire

Publié le 12/07/2021

Un arrêté du 9 juillet accélère la stratégie globale de dépistage pendant la période estivale.

Dans ce cadre, des opérations de dépistage itératif à large échelle vers les enfants de plus de 6 ans présents dans certains accueils collectifs de mineurs sont rendues possibles. Les personnes diplômées travaillant dans les accueils collectifs de mineurs et les assistants sanitaires, sous condition de formation préalable, sont autorisées à superviser l’auto-prélèvement ou, pour les plus jeunes enfants, à réaliser le prélèvement des tests rapides d’orientation diagnostique antigénique nasal.

L’arrêté souhaite aussi déployer des campagnes de dépistage itératifs par autotests afin de sécuriser les lieux de rassemblement, de répondre à un objectif de santé au travail et de promouvoir l’accès à la culture et au sport. Par conséquent, une mise à disposition facultative de ces tests est organisée en milieu professionnel pour les employeurs et leurs personnels, en hébergement touristiques pour les clients-vacanciers, dans les centres d’accueil de mineurs pour la période estivale et pour les organisateurs d’évènements culturels, récréatifs ou sportifs pour les organisateurs et les participants.

Une annexe liste les types d’établissements recevant du public autorisés à mettre à disposition des autotests dans le cadre d’opérations de dépistage collectif. On y trouve notamment :

les structures d’accueil pour personnes âgées et personnes handicapées ;

les établissements d’éveil, d’enseignement, de formation, centres de vacances, centres de loisirs sans hébergement ;

les bibliothèques ;

les établissements sportifs couverts ;

les musées.

Une seconde annexe détaille les dispositions relatives à la formation des personnes habilitées à distribuer des autotests, aux locaux et matériel en cas de réalisation des autotests sur place, et à l’accueil des personnes bénéficiant de la mise à disposition d’autotests de détection antigénique du virus SARS-CoV-2 sur prélèvement nasal par les personnes habilitées à les distribuer.