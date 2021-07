Nouvelle composition du Haut Conseil à l’égalité entre les femmes et les hommes

Administration

Publié le 12/07/2021 • Par Léna Jabre • dans : TO parus au JO

Un décret du 9 juillet tire les conséquences du rapprochement du Conseil supérieur de l’égalité professionnelle et du Haut Conseil à l’égalité entre les femmes et les hommes, prévu par l’article 20 de la loi n° 2020-1525 du 7 décembre 2020 d’accélération et de simplification de l’action publique.

Il fixe la nouvelle composition du Haut Conseil, les modalités de désignation de ses membres et leur répartition en formations spécialisées ainsi que ses modalités de fonctionnement.