Véhicules autonomes, « la balle est dans le camp des collectivités »

Un décret publié le 1er juillet dernier modifie les codes de la route et des transports pour y intégrer les véhicules autonomes. Une première à l’échelle européenne. Une étape déterminante pour que la France soit leader dans le domaine selon Yann Arnaud, directeur réponses besoins sociétaires et innovation de la Macif, initiatrice de la communauté d’intérêt Movin’On.

En quoi ce décret change la donne pour les assureurs ?

Deux principes régissent la question des véhicules : tout véhicule doit obligatoirement être assuré et le conducteur doit rester à tout moment maître de son véhicule. Or, lorsque l’on délègue la conduite à une technologie, comment faire ? Qui est responsable ? En réécrivant son code de la route, la France vient de faire un pas de géant, elle se positionne comme précurseur dans le domaine. Désormais, lorsque la machine prendra le contrôle du véhicule ce sera soit le constructeur qui sera responsable pour un véhicule personnel, soit l’organisme de service dans le cadre d’un service de proximité de type navette. Dans les deux cas de figure, dès que la machine prendra le contrôle, le conducteur ne sera plus responsable.