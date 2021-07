Protection de l’enfance : les jeunes majeurs réapparaissent dans le projet de loi

Enfance en danger

Publié le 09/07/2021 • Par Rouja Lazarova • dans : A la Une santé social, Actu expert santé social, France

Le projet de loi relatif à la protection des enfants a été adopté en première lecture à l’Assemblée nationale jeudi 8 juillet. Un amendement du gouvernement a réintroduit la question du sort des jeunes majeurs, grands oubliés du texte initial.

Le coup de théâtre est intervenu par un amendement gouvernemental déposé le 6 juillet et débattu le lendemain, concernant les jeunes sortants de l’Aide sociale de l’enfance (ASE). Mettre fin aux « sorties sèches » de l’ASE était une ambition portée dès la Stratégie nationale de prévention et de lutte contre la pauvreté de septembre 2018. Et pourtant, cet objectif manquait cruellement au texte validé par la Commission des affaires sociales de l’Assemblée nationale.

Renforcer l’accompagnement des jeunes majeurs

L’amendement gouvernemental crée donc un nouvel article qui vise à faire accorder par les départements des contrats jeunes majeurs aux « majeurs âgés de moins de 21 ans qui éprouvent des difficultés d’insertion sociale faute de ressources ou d’un soutien familial suffisants, lorsqu’ils ...