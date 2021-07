Un nouvel écosystème se dessine pour l’ingénierie territoriale

Après avoir été éparpillée façon puzzle, l’ingénierie de l’Etat à destination des collectivités essaie de se recomposer. C’était l’objectif des premières Assises de l’ingénierie organisées par l’ANCT entre le 28 juin et le 9 juillet.

Se voir et se compter : c’était sans doute le principal mérite des Assises de l’ingénierie de projet, organisée en huit courtes sessions, qui viennent de s’achever. C’est le premier événement organisé par l’Agence nationale de cohésion des territoires (ANCT), elle-même créée en janvier 2020.

Les ateliers visaient donc à détailler toutes les facettes de l’ANCT à quelque 2000 inscrits issus des collectivités locales, de l’ingénierie d’Etat et de l’ingénierie privée. D’où des ateliers très pratiques (suivi et pilotage des contrats de relance et de transition écologique, de projets de ...