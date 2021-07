Finances locales : l’essentiel de la semaine du 5 au 11 juillet

Veille finances

Publié le 09/07/2021 • Par La Rédaction • dans : Actualité Club finances, France

Chaque semaine, en plus du condensé de l'actualité des derniers jours, le Club Finances vous propose une veille juridique financière pour être sûr de n'avoir rien raté en matière de finances locales.

Sélectionnez ce thème et créez votre newsletter personnalisée

Eté 2021 et finances : Sauf pour les grandes villes, l’été 2021 s’annonce bon pour les territoires touristiques ayant souffert en 2020 (fréquentation, recettes des collectivités…). Mais restrictions sanitaires obligent, 2021 ne sera vraiment pas à la hauteur de 2019 et ne comblera pas le manque à gagner accumulé par les collectivités locales. Explications.

Tourisme : Le billet du Club Finances de cette semaine fait un focus sur la saison estivale qui va monter en puissance à partir de ce week-end et qui pourrait sauver les comptes locaux des villes touristiques fortement dégradés l’an dernier par la crise sanitaire. Mais ce tourisme-là a aussi un coût grandissant…

PLFR : Discutée lundi soir 5 juillet, la commission mixte paritaire portant sur le projet de loi rectificative pour 2021 a été conclusive, mais juste sur l’essentiel et quasiment sans surcroît de crédit. C’est la fin du quoi qu’il en coûte.

OCDE : L’organisation de coopération et de développement économique a présenté au Réseau FIL un bilan de l’impact de la crise sanitaire sur les finances locales de ses pays membres. Les collectivités ont finalement plutôt bien traversé la crise, mais des nuages bouchent plus que jamais leur horizon à moyen et long terme.

Investissements : La Banque Postale et la Fédération nationale des travaux publics ont interrogé des collectivités sur leurs perspectives d’investissement en matière d’infrastructures sur les deux prochaines années. Si 2021 s’annonce euphorique, la suite est plus incertaine.

Foncières : La Banque des Territoires vient de lancer le réseau national des foncières de redynamisation commerciale. L’occasion d’annoncer son intention de soutenir les porteurs de projets voulant accéder au fond de soutien de l’Etat.

(1) et Retrouvez également dans notre newsletter de lundiet sur le Club Finances l’intégralité des articles publiés cette semaine.

Et n’oubliez pas de vous abonner à notre compte twitter (2) pour ne pas louper la publication de nos articles sur les finances locales.