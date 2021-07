Accueil

Droit des collectivités

Droit des collectivités Actu juridique

Actu juridique Le foisonnement d’agents disposant de pouvoirs d’enquête inquiète le Conseil d’Etat

Simplification

Le foisonnement d’agents disposant de pouvoirs d’enquête inquiète le Conseil d’Etat

Publié le 09/07/2021 • Par Gabriel Zignani • dans : Actu juridique, Actu prévention sécurité, France

D.R.

Le Conseil d’État a publié mardi 6 juillet une étude sur les pouvoirs de contrôle et d’enquête de l’administration vis-à-vis des entreprises et des citoyens. Les auteurs constatent un foisonnement des textes et des procédures de contrôles et déplorent une absence de vision d’ensemble.

Ma Gazette Sélectionnez vos thèmes et créez votre newsletter personnalisée Administration

Justice

Police municipale