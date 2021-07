Accueil

Pourquoi les collectivités seront au cœur de la relance du secteur du livre

Pourquoi les collectivités seront au cœur de la relance du secteur du livre

Publié le 09/07/2021

© jackf-adobestock

La Fédération interrégionale du livre et de la lecture (FILL) a publié le 25 juin son deuxième état des lieux sur un secteur lourdement touché par la crise sanitaire. Un document qui montre le rôle déterminant des collectivités pour soutenir les acteurs du livre et de la lecture et assurer leur sortie de crise, à travers les bibliothèques, mais pas que.

