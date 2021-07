MANAGEMENT

À Paris, une nouvelle organisation des services pour renforcer l’action de proximité

Publié le 09/07/2021 • Par Véronique Vigne-Lepage • dans : A la Une RH, France, Toute l'actu RH

L'hôtel de ville de Paris Erwin Wodicka / Adobestock

Désireuse de territorialiser davantage l'action municipale, la Ville de Paris renforce les maires et les DGS de ses 17 arrondissements. Une délégation accrue de compétences qui s'accompagne d'une organisation articulant expertise métiers des services centraux et coordination à l'échelle locale, ligne hiérarchique et autorité fonctionnelle. Une révolution, tout autant en matière de conduite des politiques publiques que de management.

Ma Gazette Sélectionnez vos thèmes et créez votre newsletter personnalisée Collectivités territoriales

Management fonction publique