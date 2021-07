Une circulaire présente le plan de lutte contre l’épidémie pendant l’été

Crise sanitaire

Une circulaire du 7 juin présente le plan de lutte contre l’épidémie de la Covid-19 au cours de la période estivale. Elle insiste sur la nécessité de maintenir une capacité à vacciner aux mois de juillet et d’août égale à celle du mois de juin. Le système doit ainsi être en capacité d’absorber un volume majeur d’injections. Il y est donc question d’allocations de doses mais aussi du plan de continuité d’activité (anticipation des besoins en ressources humaines et capacité et structuration des centres de vaccination).

De même, la période estivale doit impérativement permettre, en particulier dans les zones les moins touristiques, une montée en puissance des dispositifs d’aller-vers pour accélérer la vaccination de personnes à risque de forme grave de Covid-19 et pour permettre d’atteindre la partie de la population la plus éloignée de la vaccination soit pour des raisons géographiques, soit pour des raisons sociales.

De plus, la stratégie estivale TAP (« Tester, Alerter, Protéger») doit passer d’une logique de contrôle de l’épidémie à une stratégie de traque du virus, pour éviter une reprise de l’épidémie pendant cette période. Le plan de lutte insiste sur la surveillance qui doit être faite dans certains lieux de brassage des populations, comme les campings ou les lieux de festivals. Enfin, il faut renforcer la stratégie du Tester-Alerter-Protéger.