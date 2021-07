Jean Castex promet de conforter le rebond des villes moyennes

Décentralisation

Publié le 09/07/2021 • Par Hugo Soutra • dans : France

En visite jeudi 8 juillet au congrès de Villes de France, le Premier ministre a acté le principe d’une prolongation du programme Action cœur de ville, devant une assistance d’élus locaux comblés. Jean Castex est aussi revenu sur la crise sanitaire qui a affecté les finances des collectivités et limité leurs capacités à prendre une part active à la relance économique. Et n'a pas échappé à quelques passes d'armes sur les compensations financières de l'Etat ou sur les appels à projets...

Quel impact la crise sanitaire aura-t-elle sur le tissu économique et commercial des villes moyennes ? Les dix-huit derniers mois fait de confinements successifs modifieront-ils le rapport à l’espace et au temps des citoyens, notamment des citadins ? Pousseront-ils à une vague de déménagements des grandes villes vers de plus petites centralités ? « Tout cela reste encore à quantifier » a reconnu humblement le Premier ministre, en clôture de la première matinée du congrès de Villes de France jeudi 8 juillet. Avant de reprendre ses habits d’élu local et livrer, tout de même, le fond de sa pensée : « mois après mois, les villes moyennes consolident leur statut retrouvé de villes préférées des Français, notamment auprès des jeunes actifs qui leur préféraient jusque-là les métropoles mondialisées (…) Partout, l’habitat se rénove, les espaces publics se requalifient, les services essentiels à la population se développent, le patrimoine historique retrouve son éclat » vante Jean Castex, volontiers grandiloquent.

