Les retours d’expériences des administrateurs territoriaux sur la « 2e vague »

Publié le 09/07/2021 • Par La Rédaction • dans : Documents utiles, France, Toute l'actu RH

Comment les collectivités ont-elles tenu compte de leurs retours d’expériences de la première gestion de crise ? La deuxième enquête de l'Association des administrateurs territoriaux actualise ses résultats de l'an dernier et complète les pistes de réflexion qui en ressortaient pour continuer à penser le « monde d’après ».

L’heure du bilan de la « deuxième vague » Covid est venue. Le second Retex (retours d’expériences) de l’AATF, rendu public le 6 uillet, a été réalisé entre décembre 2020 et février 2021, à la fois sur la base d’un questionnaire quantitatif et sur des échanges qualitatifs auprès d’une cinquantaine de professionnels. Seules 50 % des collectivités interrogées avaient procédé, à ce stade, à un Retex interne de la gestion de crise. L’AATF est allée à la rencontre de certaines pour faire état de leurs bonnes pratiques. Un zoom est notamment consacré aux démarches des collectivités ultramarines.

Cet « addendum », indissociable de la première étude, met « assez largement en évidence une amélioration des conditions ...

