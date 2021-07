PrépaConcours

Qu'avez-vous retenu de l'actualité européenne du mois de juin ? Faites le test avec ce quiz. Cinq questions à la une pour évaluer vos connaissances dans la perspective du concours.

Les actus européennes font toujours du bien au moral… Parce qu’elles montrent une Europe en construction permanente, contre vents et marées d’outre-Manche ou d’ailleurs. C’est ainsi que l’on se sentira sans doute davantage citoyen et consommateur européen avec l’arrivée des portefeuilles européens d’identité numérique, annoncée pour 2022. Et que l’on saluera la réponse positive de la Commission à l’initiative « End the Cage Age », en attendant qu’elle se concrétise. Autre point abordé par votre fiche n°6, la politique agricole commune (PAC), dont le budget pour la période 2021-2027 est connu depuis 2020 mais qui reste à finaliser, et fera l’objet d’une réforme en 2023.

N’oubliez pas de consulter la second fiche du mois écoulé, sur l’actualité « vue de France », et de répondre à son petit QCM.

Les concours de la fonction publique étant très sélectifs, pour la plupart (beaucoup de candidats, peu d’élus), sachez qu’une prépa spécifique à votre concours est toujours un investissement gagnant. N’hésitez pas à consulter l’offre du marché après avoir cerné précisément votre besoin. En toute hypothèse, elle compléterait idéalement vos révisions avec LaGazette.fr.

