Culture : les 9 brèves de la quinzaine qu’il ne fallait pas manquer

Publié le 08/07/2021 • Par Hélène Girard • dans : Actualité Culture

Aide au cinéma, patrimoine, livre-lecture, prix unique du livre, engagement des écoles d'art pour les artistes réfugiés... tels sont les principaux thèmes des infos express de la dernière quinzaine qu'il faut retenir en matière de politiques culturelles.

Cinéma

Fonds exceptionnel du CNC pour le développement du jeune public

Lors des rencontres nationales Art et essai (5-6 juillet 2021, à Cannes), le président du Centre national du cinéma et de l’image animée, Dominique Boutonnat, a annoncé la création à venir d’une nouvelle aide sélective pour favoriser le développement du public de 15 à 25 ans.

L’aide portera sur la période d’octobre 2021 à septembre 2022 et concernera les salles s’engageant dans des actions de diffusion, de communication, d’accompagnement et d’animation en direction des 15-25 ans. Les projets devront concerner des actions « ambitieuses et régulières », précise le CNC. Les cinémas demandeurs devront avoir adhérer au Pass culture.

Le montant minimum de l’aide sera de 8000 euros par équipement et majorée par palier, sur la ...