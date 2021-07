Une mission parlementaire veut renforcer la lutte anticorruption

Transparence de la vie publique

Publié le 08/07/2021 • Par Brigitte Menguy • dans : Actu juridique, France

La mission parlementaire d’évaluation de la loi « Sapin 2 » a rendu ses conclusions, mercredi 7 juillet 2021, devant la Commission des lois de l’Assemblée nationale. Si ses corapporteurs, Raphaël Gauvain et Olivier Marleix, reconnaissent que le texte a permis des avancées en matière de lutte contre la corruption, ils formulent 50 propositions pour donner un nouveau souffle à cette politique publique.

Au terme de ces cinq mois de travaux rythmés par 49 auditions et huit tables rondes, la mission d’évaluation de la loi « Sapin 2 » de 2016 formule 50 recommandations dans un rapport rendu public ce 7 juillet, visant notamment à clarifier l’organisation institutionnelle de la politique de lutte contre la corruption en France, à assurer une meilleure protection juridique et financière aux lanceurs d’alerte et à améliorer la transparence de décisions publiques grâce à une évolution du répertoire des représentants d’intérêts.

Selon Raphaël Gauvain (LREM, Saône-et-Loire), coauteur du rapport avec Olivier Marleix (LR, Eure-et-Loir), « à la veille de l’évaluation par l’OCDE des stratégies anticorruption des Etats, nous avons formulé des propositions concrètes pour donner un nouveau ...

