Pourquoi et comment végétaliser les cours d’école

Avec un « opérateur énergétique local » et une « coopérative carbone », la ville de Paris a annoncé sa volonté de contribuer à la fois à la décarbonation de son territoire et à la compensation de ses émissions résiduelles. Une option qui commence à ...

Marquée par la crise sanitaire et socio-économique liée à la Covid-19, et une urgence climatique de plus en plus importante, l’édition 2021 d’Innova’ter, le forum de l’innovation territoriale, sera l’occasion de fournir aux collectivités locales des ...