La Banque postale et la FNTP « raisonnablement optimistes » sur la reprise des investissements

Conjoncture

Publié le 08/07/2021 • Par Cédric Néau • dans : A la Une finances, Actu experts finances, France

La Banque Postale et la Fédération nationale des travaux publics ont interrogé des collectivités sur leurs perspectives d’investissement en matière d’infrastructures sur les deux prochaines années. Si 2021 s’annonce euphorique, la suite est plus incertaine.

Entre les alarmes du Comité des finances locales et la confiance de la Cour des comptes, la Banque postale et la Fédération nationale des travaux publics (FNTP), choisissent la voie du milieu. Avec une dose de sagesse et de prudence, les deux organismes sont « raisonnablement optimistes sur la reprise des investissements en 2021 et à moyen terme », selon Luc-Alain Vervisch, directeur des études de la Banque postale. « Malgré les incertitudes sur la manière de construire un plan pluriannuel, la volonté est là, les collectivités seront au rendez-vous de la relance », confirme Serge Bayard directeur général adjoint de la banque de financement et d’investissement et directeur des entreprises et du développement des territoires de La Banque Postale.

Maintien du cap

A l’appui de ces conclusions ...