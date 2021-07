Lutte contre le harcèlement scolaire : Jean-Michel Blanquer confirme la généralisation du programme «Phare»

Politiques éducatives

Le ministre de l'Education nationale, Jean-Michel Blanquer, auditionné le 7 juillet 2021 par la mission sénatoriale de lutte contre le harcèlement scolaire, a annoncé la généralisation du programme Phare, qui vise à lutter contre ce phénomène, à la prochaine rentrée scolaire.

Si le harcèlement scolaire fait l’objet d’une politique publique depuis une dizaine d’années, c’est seulement en 2019, avec l’article 5 de la loi pour une école de la confiance, qu’il a été inscrit dans la loi. « Ce texte sert de base législative pour l’action publique », a expliqué Jean-Michel Blanquer, ministre de l’Education nationale, devant les sénateurs de la mission d’information sur le harcèlement et le cyberharcèlement, lors de son audition le 7 juillet. « S’il est incontestable que nous avons les textes et outils pour lutter contre le harcèlement, il demeure un problème dans leur application effective », relève la présidente de la mission lancée le 27 mai dernier, Sabine Van Heghe, sénatrice du Pas-de-Calais et membre du groupe socialistes, écologiste et républicain.