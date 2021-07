Méthanisation : « un vrai enjeu local, parfois source d’inquiétudes »

Environnement

Le sénateur écologiste Daniel Salmon est rapporteur d'une mission d'information sur la méthanisation. Plus de 90 auditions menées depuis le début de l'année lui ont permis de préciser les risques de conflits d'usages en territoires ruraux.

Pourquoi avoir lancé une mission d’information parlementaire sur le sujet de la méthanisation ?

C’est une filière en plein essor. Le nombre d’unités a doublé en trois ans et le seuil symbolique des 1000 méthaniseurs a été franchi en fin d’année dernière. L’existant est encore modeste mais le registre de réservation déborde avec plus de 1000 projets recensés, représentant 26,5 terrawattheures (TWh) de production annuelle supplémentaire alors que la programmation pluriannuelle de l’énergie ne vise que 6 TWh d’ici à 2023 et 22 à 24 TWh en 2028.

Il y a aujourd’hui une vraie diversité de projets, certains sont cauchemardesques comme le projet de méthaniseur XXL de Corcoué-sur-Logne (44), d’autres s’intègrent parfaitement dans leur environnement ...