Déceptions après le comité interministériel du handicap

Handicap

Publié le 08/07/2021 • Par Christelle Destombes • dans : A la Une santé social, France, Toute l'actu Santé Social

Les associations sont loin d'avoir été convaincues par le comité interministériel du handicap, qui s'est tenu à Matignon le 5 juillet 2021. Un appel à manifester en septembre a même été lancé.

Sélectionnez ce thème et créez votre newsletter personnalisée

En réaction à « l’obstination dans son refus de la déconjugalisation de l’AAH », APF France handicap appelle à une manifestation le 16 septembre. La déception des associations vis-à-vis des annonces du 5e comité interministériel du handicap, qui s’est tenu le 5 juillet, se traduira dans la rue, à quelques mois des élections présidentielles.

Comité interministériel du handicap : un appel à poursuivre les efforts engagés

« Plus que quelques mois pour une politique du handicap enfin à la hauteur des enjeux », interpelle APF France handicap dans un communiqué de presse. L’association déplore « fortement l’absence de dispositions ambitieuses pour l’effectivité des droits fondamentaux » et estime que « les mesures déjà mises en œuvre et celles à venir sont loin d’être suffisantes au regard des ...

[80% reste à lire] Article réservé aux abonnés Gazette des Communes E-mail Mot de passe Mot de passe oublié VOUS N'êTES PAS ABONNé ? Découvrez nos formules et accédez aux articles en illimité Je m’abonne