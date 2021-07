Nucléaire : réexamen des réacteurs et enquête publique

Nucléaire

Publié le 08/07/2021 • Par Léna Jabre • dans : Textes officiels, TO parus au JO

Risques naturels et technologiques

L’article L. 593-19 du code de l’environnement prévoit que les dispositions pour remédier aux anomalies constatées ou pour améliorer la protection des intérêts mentionnés à l’article L. 593-1, proposées par l’exploitant lors des réexamens au-delà de la trente-cinquième année de fonctionnement d’un réacteur électronucléaire, fassent l’objet d’une enquête publique.

Un décret du 7 juillet clarifie le processus de réexamen des réacteurs électronucléaires au-delà de leur trente-cinquième année de fonctionnement, et précise la portée et les modalités d’organisation de l’enquête publique et des consultations prévues dans le cadre de ces réexamens.