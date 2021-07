Les EPCI en première ligne pour structurer les filières d’excellence

Développement économique

Publié le 08/07/2021 • Par Gaëlle Ginibrière • dans : A la Une finances, Actu experts finances, France

Le 1er juillet, IdealCo, plate-forme collaborative de la sphère publique, proposait en partenariat avec le réseau France Clusters un webinaire sur le rôle des EPCI dans l’émergence et l’accompagnement des filières d’excellence de leur territoire. L’occasion pour les intercommunalités et les responsables de clusters de partager leurs expériences.

« Plus que jamais la crise sanitaire a montré l’intérêt des clusters et des réseaux d’entreprises dans une démarche de développement économique », relève en préambule Floriane Boulay, déléguée générale adjointe et conseillère économie de l’AdCF (Assemblée des communautés de France). Or depuis l’impulsion donnée à la création de certaines filières jusqu’au soutien des politiques d’innovation, en passant par la capacité à donner de la visibilité, le rôle des EPCI est central.

Faire émerger de nouvelles filières

Né il y a quatre ans de la fusion de six anciennes communautés d’agglomération, la communauté urbaine Grand Paris Seine et Oise rayonne sur un territoire dont la maturité économique diffère beaucoup d’une agglomération à l’autre, avec des territoires industriels en forte mutation ...

