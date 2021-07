Présidence de Régions de France : gauche et droite au coude à coude

Publié le 07/07/2021 • Par Jean-Baptiste Forray • dans : France

Les deux camps sont à égalité parfaite, avec le régionaliste corse Gilles Simeoni et le marcheur de la Guadeloupe Ary Chalus en position d’arbitres. Le prélude à une présidence tournante ?

La gauche relève la tête à Régions de France. A la faveur de ses succès en Outre-Mer, à la Martinique, à la Réunion et en Guyane, elle peut prétendre à l’élection à la présidence de l’association programmée le 9 juillet. Un match archi-serré. La gauche détient 8 régions, contre 8 à la droite. Le leader régionaliste de la Collectivité territoriale de Corse Gilles Simeoni et le président LREM du conseil régional de la Guadeloupe Ary Chalus sont en position d’arbitres. Mais il n’est pas sûr qu’il y ait un vote. Régions de France carbure au consensus, plutôt qu’au combat politique.

Des nouveaux galons pour Carole Delga ?

Une solution d’apaisement pourrait passer par la mise en place d’une gouvernance partagée LR-PS, sur le modèle du deal au sein de la droite entre 2015 et 2021 entre Hervé Morin (Les Centristes) et Renaud Muselier (LR), le premier assumant d’abord la présidence avant de passer le relais au second. Ce type d’accord n’est cependant pas toujours respecté.

Pour preuve, le gentleman’s agreement entre la gauche et la droite en 1998. Jean-Pierre Raffarin (UDF) avait pris la présidence de l’Association des régions de France comme prévu. Mais à l’issue de son départ pour l’hôtel Matignon en 2002, la droite n’avait pas voulu laisser son fauteuil. C’est Gérard Longuet (UMP) qui, contrairement à l’accord de 1998, avait repris le flambeau.

Rien de tel ne se présage à Régions de France, selon une source interne : « Les présidents souhaitent parvenir à la solution la plus consensuelle qui permettra de garantir l’unité et de préserver la crédibilité de l’association, afin de peser dans la campagne de la présidentielle. » La nouvelle gouvernance pourrait simplement être marquée par la montée en puissance de Carole Delga (PS), reconduite à la tête de l’Occitanie avec plus de trente points d’avance sur son concurrent immédiat.