Cet été, Dijon maintient ses équipements sportifs ouverts jusqu’à 22h45

Publié le 09/07/2021 • Par Florence Roux • dans : A la Une acteurs du sport, Actu expert acteurs du sport, Régions

Dijon étire les horaires d’ouvertures de ses équipements cet été et proposent plus de créneaux aux clubs. En parallèle, la ville relance les opérations de formations et de rendez-vous en accès libre dans les parcs et crée un village olympique pendant les jeux de Tokyo.

