Des formations pour ancrer le Logement d’abord dans les pratiques

Publié le 08/07/2021 • Par Christelle Destombes • dans : A la Une santé social, Actu expert santé social

L’expérimentation du dispositif Logement d’abord a prouvé son efficacité pour sortir les gens de la rue. Mais son utilisation n’est toujours entrée dans les habitudes pratiques classiques des travailleurs sociaux. Des actions de formation a donc été mises en place. L’occasion de faire le point sur la formation des travailleurs sociaux et des parties prenantes.

La Dihal est en charge depuis le 1er avril dernier de la mise en œuvre du service public de la rue au logement, un nouveau cadre d’action pour accélérer le plan Logement d’abord. Ce plan 2018-2022 prévoit un axe de « développement des actions de formation et de transformation des pratiques des acteurs dans les territoires ». Moufid Rmiki, chef de projet à la mission Accompagnement, parcours et accès au logement de la Dihal, l’affirme : « un des objectifs du plan Logement d’abord est d’accompagner le changement des cultures professionnelles et de renforcer la formation initiale et continue des travailleurs sociaux. »

« Une majorité des territoires a mis en place des formations ou projette de le faire » assure Moufid Rmiki. Ainsi, Nice et la Communauté d’agglomération de Sophia Antipolis ont ...