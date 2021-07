Crise et management : des DG transformés en « punching-ball »

MANAGEMENT

Publié le 08/07/2021 • Par Isabelle Jarjaille • dans : France, Toute l'actu RH

Une trentaine de DG se sont retrouvés pour une journée d'échanges, organisée par le Syndicat des directeurs généraux d'Ille-et-Vilaine, autour d'une question centrale : comment manager les équipes en période de crise ? Le moment a pris des airs de thérapie de groupe pour des directeurs visiblement éreintés.

Sélectionnez vos thèmes et créez votre newsletter personnalisée

« Vis-à-vis des équipes, on incarne l’autorité, alors que nous ne sommes que des exécutants, nous aussi, et en ce moment on est des punching-balls » témoigne un directeur général des services (DGS), en poste dans une commune d’Ille-et-Vilaine (35). Son témoignage rejoint ceux de la trentaine de directeurs rassemblée dans la salle du conseil municipal de Dinard (9 936 hab.), mardi 6 juillet, à l’appel du Syndicat national des directeurs généraux de collectivités territoriales (SNDGCT) d’Ille-et-Vilaine.

« Il y a une vraie solitude de la fonction, enchérit Gilles Saulnier, DGS de Chantepie (10 445 hab.) et président du SNDGCT 35. Nous avons besoin d’échanger entre pairs pour regonfler les batteries et se redonner du souffle. Nous avons voulu offrir à nos ...

[80% reste à lire] Article réservé aux abonnés Gazette des Communes E-mail Mot de passe Mot de passe oublié VOUS N'êTES PAS ABONNé ? Découvrez nos formules et accédez aux articles en illimité Je m’abonne

Cet article est en relation avec les dossiers