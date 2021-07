Formation : le CNFPT fait le point sur son activité singulière des derniers mois

Centre national de la fonction publique territoriale

Publié le 08/07/2021 • Par Claire Boulland • dans : A la Une RH, France, Toute l'actu RH

Le Centre national de la fonction publique territoriale vient de publier son rapport d'activité 2020 ainsi que 18 études régionalisées sur l’emploi territorial et la politique RH des collectivités.

Chiffres-clés 35 482 collectivités ou établissements ont cotisé au CNFPT en 2020, soit une baisse de 5,5 % par rapport à 2019

15,7 millions d'euros d'investissements

d'euros d'investissements si l’offre de l’établissement en présentiel reste majoritaire en 2020 (63%), le CNFPT a déployé 49 957 webinaires et classes virtuelles contre 6 501 en 2019. Les e-communautés de l’établissement ont touché 158 491 abonnés en 2020 contre 104 388 en 2019. 41 MOOC ont été ré-ouverts au public, touchant plus de 300 000 personnes.

En 2020, le CNFPT a formé 576 567 agents, contre plus d’un million en 2019 et 920 000 en 2018, apprend-on du rapport d’activité de l’institution, publié le 6 juillet. « Les conditions particulières de fonctionnement et d’activité de l’établissement durant ces douze derniers mois empêchent une quelconque mise en parallèle, comparaison ou continuité avec les résultats constatés » pour 2019, nuance François Deluga, président du CNFPT, en préambule du document.

Le nombre de journées de formation organisées en 2020 par l’établissement était en repli de 38 % par rapport à 2019 et de 24 % par rapport à 2018. « Cette baisse s’explique par la suspension des formations en présentiel liée aux deux confinements, mais aussi à l’instauration de mesures sanitaires limitant les capacités d’accueil ainsi qu’un taux d’absentéisme important. »

La première partie du rapport annuel a pour objectif, à travers une présentation chronologique, de « raconter de l’intérieur » comment l’établissement a fait pour adapter son offre de services aux différents aléas de la crise.

Les cinq autres parties déclinent les orientations stratégiques de 2020, modelées au rythme de l’actualité du Covid-19. A savoir, entre autres, « sécuriser les carrières des stagiaires et des élèves », « accompagner et soutenir les collectivités » ou « participer en solidarité active à la prise en charge des conséquences sociales de la crise ».

Voici comment se sont réparties les dépenses en 2020 :

Prise en charge des fonctionnaires momentanément privés d’emploi

Une des conséquences des élections municipales : au 31 décembre 2020, 41 fonctionnaires momentanément privés d’emploi A+ (36 en 2019, 39 en 2018) relevaient d’une prise en charge par l’établissement. Soit six nouvelles entrées dans le dispositif de prise en charge, dont un retour de détachement et une reprise après annulation par le tribunal de la fin de détachement…

A noter également quatorze fins de prise en charge correspondant à trois recrutements, un congé spécial et trois sorties provisoires du dispositif liées à des détachements de trois ans, trois départs à la retraite et, pour la première fois en application de la loi du 6 août 2019, le licenciement de quatre fonctionnaires dont la durée de prise en charge dépassait la limite des dix ans.

Le CNFPT rappelle que la mise en place, à compter de cette année, du «projet personnalisé de retour à l’emploi», instauré par la loi du 6 août 2019, qui renforce son obligation d’accompagner chaque fonctionnaire dans sa recherche d’emploi, s’est traduite par la réalisation de 28 codiagnostics individuels d’orientation et 197 entretiens internes à distance (contre 174 pour l’année précédente).