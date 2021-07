L’organisation de la sûreté portuaire bientôt modifiée

Sécurité publique

Publié le 07/07/2021 • Par Nathalie Levray • dans : Actu juridique, Fiches de droit pratique, France

En matière de sûreté portuaire, de nouvelles dispositions s'appliqueront à une date fixée par décret et au plus tard le 1er janvier 2022.

Champ d’application

La sûreté portuaire vise à détecter les menaces d’actes illicites qui pèsent sur les installations portuaires, les ports maritimes – sauf militaires – et fluviomaritimes relevant de l’Etat et les ports maritimes relevant des collectivités territoriales et de leurs groupements. Ces ports et installations figurent sur une liste arrêtée par le ministre chargé des ports.

La sûreté portuaire vise à prendre les mesures afin de prévenir ces menaces et en limiter les impacts. Elle repose sur une évaluation et un plan de sûreté de ces sites. A partir d’une date fixée par décret, et au plus tard le 1er janvier 2022, la sûreté portuaire est soumise à de nouvelles règles (code des transports, art. L.5311-1 et ...

[80% reste à lire] Article réservé aux abonnés Gazette des Communes E-mail Mot de passe Mot de passe oublié VOUS N'êTES PAS ABONNé ? Découvrez nos formules et accédez aux articles en illimité Je m’abonne