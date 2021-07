5ème édition - 30 septembre 2021 - Paris

INNOVA’TER – Le forum de l’innovation territoriale

Un programme imaginé par la Gazette et des associations de référence : SNDGCT, ADGCF, AATF, ADT-Inet, AITF, la 27e Région, Les Eco Maires Plus de 400 collectivités réunies pour partager les bonnes pratiques de modernisation du service public Des top speakers français et internationaux, issus de toutes les sphères de l’innovation