Un simulateur pour tester l’objectif de zéro artificialisation nette

La Fédération nationale des Scot et l’Union nationale des aménageurs (Unam) proposent aux élus un nouvel outil en ligne qui vérifie si l’objectif de réduction par 2 du rythme d’artificialisation d’ici à 2030 est compatible avec leurs projets de territoire. Pour le président de la Fédération, Michel Heinrich, ce simulateur permet aussi de pointer les impacts du projet de loi Climat et Résilience sur l’aménagement futur.

Sur quelle méthodologie s’appuie ce simulateur ?

Avec l’Unam, nous avons élaboré un outil (www.objectif-zan.com) pour spatialiser les besoins en foncier à l’échelle des schémas de cohérence territoriale (Scot) à partir des besoins en logements, de leur potentiel foncier et des objectifs de densification du tissu urbain existant. Nous nous sommes appuyé sur le scénario national démographique le plus défavorable de l’Insee pour estimer les besoins nationaux en logements à 2030- à 6 millions, soit 500 000 nouveaux logements par an. Et les données de l’observatoire national de l’artificialisation des sols piloté par le Cerema nous ont ...