La peinture qui éclaire la nuit

Comment mieux voir dans la nuit sans installer d’éclairage public ? C’est le pari de la peinture routière photoluminescente. Cette peinture s’illumine la nuit et donne ainsi plus de visibilité et de sécurité aux cyclistes et aux piétons.

« L’objectif est de voir le plus loin possible pour guider l’usager et l’alerter sur une zone de danger. Selon nos mesures, notre peinture Luminokrom peut être vue jusqu’à 80 m dans l’obscurité », affirme Jean-François Létard, ancien directeur de recherche en photochimie au CNRS et fondateur en 2004 de la société Olikrom (vingt salariés) à Pessac (Gironde). « Nous travaillons sur l’intelligence des couleurs et leurs modifications en fonction de la lumière, de la température, de la pression, etc. Nous utilisons des cristaux synthétiques qui s’excitent au soleil et restituent leur énergie sous forme de lumière et non de chaleur. Notre solution utilise la chimie, mais son impact reste dix fois plus faible que l’éclairage public », assure le fondateur, qui réalise actuellement une analyse du ...