Un observatoire pour les routes sinistrées par la sécheresse

Le Cerema, avec les départements du Centre Val-de-Loire, développe un Observatoire des routes sinistrées par la sécheresse afin de suivre cinq chantiers tests qui sont réalisés sur des routes impactées par le phénomène de retrait-gonflement des argiles.

Sécheresses, pluies diluviennes, fortes chaleurs et éboulements se succèdent au fil du changement climatique. Les infrastructures de transport sont grandement touchées. Dans nos régions, le phénomène de retrait-gonflement des argiles (RGA) est souvent observé à proximité des végétations telles que les haies arbustives et les forêts. Les conséquences sont importantes pour les gestionnaires des voies : coût des réparations annuelles, impact sur la sécurité routière (notamment les deux-roues) et risques humain, juridique et médiatique en cas de sinistre. De façon courante, les services gestionnaires réparent les sections touchées ...