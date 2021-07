Treize sites industriels placés en vigilance renforcée, dont une station d’épuration du Siaap

Risques industriels

Publié le 06/07/2021 • Par Arnaud Garrigues • dans : actus experts technique, France

Après examen de tous les rapports d'inspection à sa disposition, le ministère de la Transition écologique a lancé un dispositif inédit, en plaçant treize sites industriels sous vigilance renforcée. Les exploitants concernés ont jusqu'au 31 décembre 2022 pour mettre en place toutes les mesures de réduction des risques qu'ils ont dû s'engager à appliquer.

Risques naturels et technologiques

Sélectionnez ce thème et créez votre newsletter personnalisée

Le ministère de la Transition écologique a pris de nouvelles mesures en matière de prévention et de suivi des risques industriels, dans le sillage de la catastrophe industrielle des sites Lubrizol et Normandie logistique à Rouen. Il a en effet publié, le 1er juillet, la liste des sites industriels et des exploitants placés sous vigilance renforcée. Il s’agit d’installations faisant l’objet d’incidents réguliers ou de non-conformités récurrentes.

Six exploitants dans le collimateur

Six exploitants (gérant 13 sites (1)) sont concernés, parmi lesquels figure une collectivité, le Siaap (service public de l’assainissement francilien), ainsi que différentes entreprises : la société Pena, pour plusieurs sites de gestion des déchets, le pétrolier Esso, Lactalis (agroalimentaire), le sucrier Tereos ...

[80% reste à lire] Article réservé aux abonnés Gazette des Communes, Club Techni.Cités E-mail Mot de passe Mot de passe oublié VOUS N'êTES PAS ABONNé ? Découvrez nos formules et accédez aux articles en illimité Je m’abonne