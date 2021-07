« Les campagnes incarnent un nouvel idéal de vie »

[ENTRETIEN] Ruralité

Publié le 13/07/2021 • Par Delphine Gerbeau • dans : France

Tentative de réhabilitation des territoires ruraux, "Plouc pride", l'ouvrage de Valérie Jousseaume, arrive à point nommé alors que la crise sanitaire et la crise écologique imposent de penser autrement le monde, de sortir de l’idéal de la modernité, qui fait table rase du passé. La tendance, qui semble se dessiner d’envie de retour à la nature, à des échelles de vie plus intimes, tend à montrer que les intuitions de Valérie Jousseaume sont peut-être les bonnes.

Débuté bien avant la crise sanitaire, en 2015, « Plouc pride, un nouveau récit pour les campagnes » (éditions de l’Aube, 2021) est issu d’un travail d’habilitation à diriger des recherches universitaires. Tentative de réhabilitation des territoires ruraux, cet ouvrage de Valérie Jousseaume arrive à point nommé alors que la crise sanitaire et la crise écologique imposent de penser autrement le monde, de sortir de l’idéal de la modernité, qui fait table rase du passé. La tendance, qui semble se dessiner d’envie de retour à la nature, à des échelles de vie plus intimes, tend à montrer que les intuitions de Valérie Jousseaume sont peut-être les bonnes. « Comment et pourquoi un territoire si mal évalué par la statistique officielle peut-il incarner un nouvel idéal de vie pour une part toujours plus nombreuse de la population ? Ce livre tente une réponse à cette question », résume-t-elle en introduction de son ouvrage. Il « émancipe les ruraux hors des étiquettes et leur redonne une dignité ...

[90% reste à lire] Article réservé aux abonnés Gazette des Communes E-mail Mot de passe Mot de passe oublié VOUS N'êTES PAS ABONNé ? Découvrez nos formules et accédez aux articles en illimité Je m’abonne