Vaccination : des services municipaux d’astreinte tout l’été

Publié le 09/07/2021 • Par Alexandre Léchenet Hélène Lerivrain • dans : Actu expert santé social, France, Toute l'actu RH

Fin juin 2021, plus de la moitié des Français éligibles avaient reçu au moins une dose de vaccin contre le Covid-19. A la veille des vacances, les centres de vaccination doivent s’adapter. Reportage à Arcachon et à Noisy-le-Sec.

Chiffres-clés 34,5 millions de Français avaient reçu au moins une dose de vaccin le 4 juillet 2021. La vaccination a été ouverte à tous les adultes le 26 mai et aux adolescents le 15 juin.

Les conditions de vaccination évoluent régulièrement. Le délai entre les deux doses des vaccins Pfizer et Moderna a été réduit à vingt et un jours, et court jusqu’à quarante-neuf jours pour faciliter la prise de rendez-vous avant les départs en vacances. La deuxième injection pourra aussi se faire dans un autre centre que celui de la première dose, si besoin. « Vous trouverez un médecin, un pharmacien ou un centre qui vous fera votre rappel de vaccination là où vous serez », a garanti, le 29 juin, Olivier Véran, ministre des Solidarités et de la santé.

Autant d’inflexions dans la campagne qui nécessitent des adaptations. Surtout que l’arrivée de l’été charrie aussi ses changements pour les centres de vaccination, que ce soient les locaux empruntés à rendre à leur utilisation initiale ou la mobilisation des sapeurs-pompiers pour des tâches estivales. Demeure aussi l’incertitude d’un afflux, ou d’un reflux, de patients.

« Les centres de vaccination mis en place dans les villes mobilisent des moyens humains et financiers importants, a rappelé France Urbaine, fin juin. Il est essentiel que la campagne vaccinale ne perde rien en intensité dans les prochaines semaines. L’enjeu est maintenant de sensibiliser les populations qui ne sont pas encore vaccinées, d’optimiser la communication gouvernementale » et d’étendre les opérations d’« aller vers ».

Les initiatives se multiplient alors que la présence du variant Delta, plus contagieux, incite à amplifier la vaccination. Les centres de vaccination se déploient hors les murs, dans les centres commerciaux, au bord des plages ou auprès des plus précaires.

Dans une circulaire du 7 juin, les ministres Gérald Darmanin et Olivier Véran ont présenté leur plan de lutte contre l’épidémie pendant l’été. Ils insistent sur la nécessité de maintenir une capacité à vacciner aux mois de juillet et d’août égale à celle du mois de juin. Il y est donc question d’allocations de doses mais aussi du plan de continuité d’activité (anticipation des besoins en ressources humaines et capacité et structuration des centres de vaccination). Ils souhaitent également que la période estivale permettent, en particulier dans les zones les moins touristiques, une montée en puissance des dispositifs d’aller-vers pour accélérer la vaccination. Enfin, la stratégie estivale TAP (« Tester, Alerter, Protéger») doit être renforcée et passer d’une logique de contrôle de l’épidémie à une stratégie de traque du virus dans certains lieux de brassage de population, tels que les campings ou les lieux de festivals.

1. A Arcachon, une organisation rodée et réactive

Avec plus de 52 000 injections réalisées en cinq mois, à un rythme de 500 voire de 800 par jour, l’organisation du centre de vaccination, géré par la ville d’Arcachon (11 600 hab., Gironde), est particulièrement bien huilée. Chaque patient est accueilli par un bénévole avant d’être pris en charge par un soignant pour une durée de huit minutes en moyenne. La consultation n’est pas facultative.

« Nous tenons à délivrer une information précise et claire », insiste le docteur Philippe Veaux, qui dévore les publications médicales pour actualiser son discours. Il est l’un des acteurs clés de ce centre qui, en fin de parcours, mobilise des agents municipaux et deux personnes non titulaires pour la partie administrative, comprenant notamment la délivrance de l’attestation de vaccination. Dans le même temps, à distance, d’autres agents assurent le standard et répondent aux messages envoyés sur une messagerie dédiée.

Des nocturnes si besoin

En tout, 110 bénévoles, 80 médecins ou infirmiers et une soixantaine d’agents se relaient pour faire fonctionner le centre. « Tout le travail de back-office est très important », reconnaît Angélique Icher, directrice de l’administration générale, à la manœuvre en coulisse. C’est elle qui a conçu l’organisation du centre et a su s’entourer, en interne, pour le pilotage de l’ensemble. Ainsi, Sophie Bertin, en poste à l’état civil, gère le planning des agents municipaux, tandis que Virginie Lacombe, coordinatrice du dispositif « Arcachon santé », s’occupe de celui des soignants et de leur facturation. Quant à Sandra Moratille, elle passe voir les bénévoles à chaque prise de fonctions le matin et à midi, avant de filer travailler au centre communal d’action sociale. Résultat : l’organisation est rodée et les plannings déjà quasiment bouclés pour la période estivale. Ce qu’Angélique Icher voit plutôt comme une « promenade de santé ».

« Ici, la saison a commencé en avril et nous pensons plus à une baisse de charge qu’à

