Déchets : la REP bâtiment cherche sa voie

Visite de chantier de la filière REP des produits et matériaux de construction du bâtiment, dont la naissance a été programmée par la loi Agec pour le 1er janvier 2022.

La course contre la montre est engagée sur la filière de responsabilité élargie du producteur sur les produits et matériaux de construction du bâtiment (PMCB), qui doit être prête au 1er janvier 2022. Une filière « sans commune mesure avec les REP déjà existantes », souligne Hervé de Maistre, qui pilote le comité de préfiguration de Valobat, un potentiel futur éco-organisme. Il est en effet question de 46 millions de tonnes de déchets et d’un volume financier approchant les 3 milliards d’euros annuels (coût estimé, au doigt mouillé, du traitement des déchets du bâtiment) : plus que toutes les autres ...