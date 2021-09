« Les aléas naturels représentent 2 % des accidents depuis 1992 »

Hausse des accidents technologiques, phénomènes dangereux, impact des aléas naturels... Entretien avec Thomas Marcon, référent NaTech à l’Ineris.

Gestion de crise : une culture du risque à développer et entretenir

La fréquence des accidents technologiques provoqués par des aléas naturels (NaTech) est-elle en hausse ?

Oui. D’après la base de données Aria, gérée par le Bureau d’analyse des risques et pollution industriels (Barpi), ils représentent 2 % des accidents depuis 1992 en France. Un taux qui monte à 9 % pour l’année 2019. Le Barpi a dénombré 130 accidents en 2018, 96 en 2019. Une proportion importante est liée aux inondations, mais les canicules sont de plus en plus souvent en cause notamment dans le secteur des déchets.

Quels types de phénomènes dangereux sont associés aux accidents NaTech ?

Il ne s’agit pas tant de phénomènes classiques comme des incendies, des dispersions toxiques ou des explosions, même si on en compte quelques-uns, Mais plutôt des pollutions. Toutefois, la perte de confinement peut aussi atteindre le réseau électrique, les circuits de refroidissement, des installations dédiées à la gestion du procédé mais aussi aux dispositifs de sécurité. Ce qui complexifie la représentation que l’on peut se faire de ces accidents.

L’impact des aléas naturels sur le risque technologique est-il sous-estimé ?

Oui. Le zonage réglementaire des PPRT est basé sur des études de danger qui, pour la plupart, n’intègrent pas les risques naturels. Parce qu’on estime qu’ils sont gérés par d’autres plans de prévention, des études spécifiques et prescriptions. Toutefois, si certains de ces plans de prévention prennent en compte des scénarios liés au changement climatique, ce n’est pas le cas de tous.