10 conseils pour rafraîchir les villes

Urbanisme

En période de forte chaleur, il est possible de rendre les villes plus accueillantes. L’Ademe a édité un guide qui propose des solutions émergentes ou éprouvées, adaptées à différents contextes climatiques et urbains, téléchargeable gratuitement.

