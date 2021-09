« Planter un milliard d’arbres d’ici quinze ans »

Créée en avril 2020, la société Trees Everywhere propose ses services en tant que maître d’œuvre dans le domaine de la plantation de forêts en milieu urbain et périurbain. Entretien avec sa présidente, Sophie Grenier.

Comment fonctionne Trees Everywhere ?

Trees Everywhere est une société de services environnementaux qui propose aux villes d’orchestrer la plantation d’arbres et son financement. Il s’agit d’identifier des terrains inutilisés, voire pollués, et de construire un projet de plantation qui corresponde à la finalité recherchée par la commune : réhabilitation, îlot de fraîcheur, parcs, etc. Nous faisons appel à des pépinières et prestataires locaux (fourniture et transport de matériaux, terrassement et travaux agricoles) afin de redistribuer localement un impact économique.

Les programmes de plantation sont réalisés dans une ...