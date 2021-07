Paris, championne du partage de l’espace public 

Mobilité urbaine

réagir Wikimedia commons / cc by Aleksandr Zykov

Une étude présentée le 2 juillet pour le compte de la Fédération des usagers des transports (Fnaut) recense les villes et métropoles vertueuses en matière de partage de l’espace public et de mobilité. Plus l’espace est rare, mieux il est partagé. Et Paris tire bien son épingle du jeu.

Ma Gazette Sélectionnez ce thème et créez votre newsletter personnalisée Mobilité - transports