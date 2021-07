Qui veut la peau des écoles en langues régionales ?

Enseignement immersif

Publié le 08/07/2021 • Par Hélène Huteau • dans : A la Une Education et Vie scolaire, Actu expert Education et Vie scolaire

En censurant la loi Molac, le Conseil constitutionnel a remis en cause le principe même de fonctionnement des écoles par immersion linguistique. Les enseignants, les régions, de nombreux maires ainsi que 138 députés demandent une révision constitutionnelle en faveur des écoles en langues régionales.

Le réseau d’enseignement des langues régionales Eskolim est sur la sellette. Le Conseil constitutionnel a déclaré inconstitutionnel le fait d’enseigner dans une autre langue que le français, ainsi que l’usage des signes diacritiques en langue régionale. Or il s’agit du fondement même des six fédérations associatives d’éducation qui font survivre les langues basque, bretonne, occitane, alsacienne, corse et catalane. La plupart du temps avec le soutien de leurs communes, souvent des départements et des régions. Votée à une large majorité le 8 avril dernier, la loi Paul Molac (groupe Libertés et territoires), relative à la protection patrimoniale des langues régionales et à leur promotion, vise à renforcer les moyens et la légitimité de ces écoles associatives, en rendant obligatoire le ...

