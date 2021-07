Le plan de relance fait pousser 98 nouveaux atlas de la biodiversité

Environnement

Publié le 05/07/2021 • Par Arnaud Garrigues • dans : Actualité Club Techni.Cités, France

Grâce à une aide de 13 millions d'euros, le plan France relance a permis de faire émerger une centaine de nouveaux atlas de la biodiversité communale, et d'impliquer 769 communes dans la démarche.

Sélectionnez ce thème et créez votre newsletter personnalisée

Les collectivités semblent friandes des atlas de la biodiversité communale (ABC) : elles ont en effet été nombreuses à répondre à l’appel à projets lancé par le gouvernement en janvier dernier dans le cadre du plan de relance.

Ainsi, 98 nouveaux atlas vont voir le jour prochainement, impliquant 769 communes. Les projets débuteront dès juillet 2021 pour une durée de 2 ans. Trois projets d’ABC ont également été retenus en Polynésie Française et Nouvelle Calédonie.

Cet outil est élaboré à l’échelle d’un territoire et couvre donc plusieurs communes. Il permet de définir une stratégie locale, d’acquérir et de diffuser des connaissances naturalistes et a vocation à être accessible à tous.

« Les ABC rassemblent élus, citoyens et associations autour de projets communs qui valorisent notre patrimoine naturel et nous rendent tous acteurs de la protection de la nature et fiers des richesses de notre territoire », a déclaré Bérangère Abba, secrétaire d’Etat à l’Ecologie.

2200 communes impliquées au total

Pour cet appel d’offre, les projets ont été sélectionnés au niveau régional puis national. « Compte tenu de la diversité et de la qualité des projets, nous avons décidé d’augmenter l’enveloppe dédiée aux ABC en mobilisant 8 millions d’euros, au lieu des 5 prévus initialement », a indiqué le ministère.

Entre 2017 et 2020, 153 atlas de la biodiversité communale ont déjà vu le jour, couvrant plus de 1400 communes. Au total, le ministère de la Transition écologique estime que 273 démarches ABC sont soutenues par les crédits de l’Etat, couvrant environ 2200 communes françaises.